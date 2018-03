Johansson bate Prinosil em Hamburgo O tenista sueco Thomas Johansson derrotou nesta terça-feira o alemão David Prinosil na primeira rodada do Masters Series de Hamburgo por 2 sets a 0, com duplo 6-4. Ele pode ser o adversário de Gustavo Kuerten na próxima rodada, caso o brasileiro vença ainda hoje o bielo-russo Max Mirnyi. O australiano Lleyton Hewitt passou com tranqüilidade pelo francês Arnaud di Pasquale por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-2; Tommy Haas venceu o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0, também com parciais de 6-3 e 6-2; o francês Nicolas Escude ganhou do russo Yevgueny Kafelnikov por duplo 7-5; o espanhol Fernando Vicente teve dificuldades para ganhar do sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 1, parciais de 6-4, 4-6 e 6-3 e o sueco Magnus Norman bateu o suíço Marc Rosset por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 7-5.