Johansson e Dupuis avançam em Milão O tenista sueco Thomas Johansson ganhou do eslovaco Karol Kucera por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2), e passou para a semifinal do Torneio de Milão, que distribui US$ 475 mil em prêmios. Outro classificado nesta sexta-feira foi o francês Anthony Dupuis, que derrotou o russo Mikhail Youzhny por 5/7, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).