Johansson e Kiefer na final em Memphis A final do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, irá reunir o sueco Joachim Johansson e o alemão Nicolas Kiefer. Nas semfinais deste sábado, Johansson ganhou do norte-americano Mardy Fish por 6/2 e 6/4 e Kiefer derrotou o também sueco Thomas Enqvist com um duplo 6/3.