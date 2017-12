Johansson e Levy chegam à final O sueco Thomas Johansson e o israelense Harel Levy irão disputar a final do Torneio de Tênis de Nottingham, na Inglaterra, que está distribuindo US$ 400 mil em prêmios. Nesta sexta-feira, Johansson venceu o britânico Greg Rusedski por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. Na outra semifinal, Levy derrotou o norte-americano Andy Roddick por 2 a 1, com 7/6 (7/3), 5/7 e 6/3.