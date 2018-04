Johansson elimina Roddick em Nova York O sueco Joachim Johansson eliminou o norte-americano Andy Roddick do US Open, nesta quinta-feira à noite, ao vencer por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 2/6 e 6/4, em 2h55 de jogo. Johansson garantiu vaga na semifinal do último Grand Slam do ano para enfrentar o australiano Lleyton Hewitt. No outro duelo por uma vaga na final de domingo o suíço Roger Federer vai encarar o britânico Tim Henman.