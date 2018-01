Johansson ganha título em Adelaide O sueco Joachim Johansson conquistou neste domingo o segundo título da sua carreira, ao vencer o norte-americano Taylor Dent, na final do torneio de Adelaide, por 7/5 e 6/3. O primeiro torneio ganho pelo sueco foi o de Memphis, em 2004, ano em que Johansson começou a se destacar no tênis, chegando também às semifinais do Aberto dos Estados Unidos.