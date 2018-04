Johansson lidera Corrida dos Campeões O tenista sueco Thomas Johansson - campeão do Aberto da Austrália - é o novo líder do ranking da Corrida dos Campeões publicado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O vencedor do primeiro Grand Slam do ano figura na liderança da lista com 209 pontos seguido do seu adversário na final do torneio, o russo Marat Safin, com 143. Entre os brasileiros, Alexandre Simoni aparece na 70ª posição (7 pontos) e André Sá (4 pontos) na 85ª. Gustavo Kuerten ainda não pontuou no ranking. Confira a lista dos 10 primeiros da Corrida dos Campeões: 1) Thomas Johansson (SUE) - 209 pontos 2) Marat Safin (RUS) - 143 pontos 3) Jiri Novak (CZE) - 117 pontos 4) Tommy Haas (ALE) - 90 pontos 5) Younes El-Aynaoui (MAR) - 65 pontos 6) Roger Federer (SUI) - 65 pontos 7) Tim Henman (GBR) - 65 pontos 8) Jonas Bjorkman (SUE) - 63 pontos 9) Marcelo Ríos (CHI) - 59 pontos 10) Greg Rusedski (GBR) - 58 pontos 70) Alexandre Simoni (BRA) - 7 pontos 85) André Sá (BRA) - 4 pontos.