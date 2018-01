Johansson pode ficar 7 meses afastado O tenista Thomas Johansson, campeão do Aberto da Austrália do ano passado, poderá ficar até sete meses afastado das quadras. O sueco deverá ser submetido a uma cirurgia no joelho na próxima terça-feira. Por conta da lesão, Johansson não disputa uma competição oficial desde o Masters Cup, em novembro. Ele também ficou de fora da primeira rodada da Copa Davis, quando a Suécia enfrentou e eliminou o Brasil, no último final de semana.