Johansson vai à final na Austrália O tenista sueco Thomas Johansson é o primeiro finalista do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano 2002. Após exaustiva partida contra o checo Jiri Novak, nesta quinta-feira, pelas semifinais do torneio, ele venceu o adversário, embalado pela grande torcida, por 3 sets a 2, com parciais de 7-6 (7/5), 0-6, 4-6, 6-3 e 6-4. A grande final da competição será realizada entre Johansson e o vencedor do confronto Marat Safin x Tommy Haas.