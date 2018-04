Johansson vence Aberto da Austrália Com o melhor tênis de toda sua vida, o sueco Thomas Johansson surpreendeu o russo Marat Safin, ao conquistar neste domingo o primeiro título de um Grand Slam de sua carreira, no Aberto da Austrália de 2002. Apenas o 18º colocado no ranking mundial e 16º cabeça-de-chave precisou de 3 horas para vencer por 3/6, 6/4, 6/4 e 7/6 (7/4), repetindo o feito de Stefan Edberg em 1992. "Estas foram as duas semanas mais felizes da minha vida", confessou Johansson. "É um sonho realizado." Para Safin, o grande favorito, sobraram poucas explicações. Disse que após perder o seu saque no segundo set, não conseguiu mais manter seu nível e teve pela frente um adversário disposto a tudo para vencer. "O Johansson batia forte de fundo, tanto de esquerda como de direita e me deixou sem saber mais o que fazer." Como consolo, Safin ganhou um bolo de aniversário e comemorou seus 22 anos na entrevista coletiva. "Pelo menos uma coisa boa no dia de hoje", disse o simpático tenista russo. Festa - O melhor da festa ficou mesmo para Johansson. Ele admitiu que só acreditaria numa vitória sobre Safin na final caso o tenista russo "quebrasse a perna", como ironizou. Mas com um jogo consistente e corajoso, nem precisou disso. Depois de superar o nervosismo no primeiro set, entrou no ritmo da grande torcida sueca, que coloriu as arquibancadas do Melbourne Park - neste domingo em cadeiras muito mais bem localizadas - e dominou o jogo até concretizar a vitória. Curiosamente, durante a semana, Johansson dizia que a Suécia estava precisando de um título de Grand Slam. "O tênis está perdendo interesse no meu país, com o futebol e o handebol ganhando muita força", comentou. "Não poderia imaginar, porém, que o autor desta conquista poderia ser eu." Recordes - O Aberto da Austrália de 2002 revelou-se um torneio de números recordes. Nestas duas semanas de disputa, mais de 500 mil pessoas passaram pelas bilheterias de Melbourne Park, com 42.915 torcedores no segundo dia de jogos, fixando-se no maior público numa rodada da competição em todos os tempos. Como curiosidade, Venus Willimas não levou o troféu, mas ficou com o saque mais veloz do feminino, com 197 km/h, enquanto Greg Rusedski marcou 222 km/h. E numa competição com chaves de 128 jogadores, foram usadas mais de 26 quilômetros de cordas para encordoar 2.375 raquetes nestes 15 dias. No público gente conhecida como Olivia Newton John, Sergio Garcia, Tina Arena, Kieran Parkins, Kirsten Warshall entre outras caras famosas. No staff mais de 2 mil pessoas, entre eles 226 pegadores de bolas e 350 juízes.