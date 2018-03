Johansson vence e será o adversário de Guga O tenista sueco Thomas Johansson venceu o espanhol Didac Perez por 2 sets a 0 nesta segunda-feira em partida válida pela primeira rodada do Torneio de Barcelona. As parciais foram de 7-5 e 6-3. Com a vitória, Johansson será o adversário de Gustavo Kuerten. Veja os resultados da rodada Nicolas Almagro (ESP) 2 x 1 Alex Corretja (ESP): 3-6, 6-3 e 6-4 Guillermo Canas (ARG) 2 x 0 Juan Antonio Marin (Costa Rica): 6-4 6-2 Tomas Berdych (Rep. Che) 2 x 0 Galo Blanco (ES): 6-3 6-1 Kristof Vliegen (BEL) 2 x 0 Stefan Koubek (AUT): 6-4 6-2 Todd Martin (EUA) 2 X 1 David Ferrer (ESP): 6-4, 6-7 (8-10) 6-4 Gaston Gaudio (ARG) 2 x 0 Raemon Sluiter (HOL): 6-3, 6-3 Alexander Popp (ALE) 2 x 0 Albert Portas (ESP): 6-4, 6-2 Daniel Elsner (ALE) 2 x 1 Ruben Ramirez Hidalgo (ESP): 6-4, 1-6 e 7-6 (7-5). Thomas Johansson (SUE) 2 x 0 Didac Perez (ESP): 7-5 e 6-3 Karol Beck (ESL) 2 x 0 John van Lottum (HOL): 7-6 (7-2), abandono Mario Ancic (CRO) 2 x 1 Dominik Hrbaty (ESL): 6-7 (3-7), 7-6 (7-5) e 7-5 Albert Montanes (ESP) 2 x 0 Albert Costa (ESP): 6-4 e 7-6 (7-3) Nicolas Lapentti (EQU) 2 X 0 Jurgen Melzer (AUS): 7-5 e 6-1