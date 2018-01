Johansson vence fácil em Roterdã Líder do ranking da Corrida dos Campeões, o sueco Thomas Johansson confirmou o favoritismo e venceu sem grandes dificuldades na estréia no Torneio de Roterdã. Nesta terça-feira, Johansson derrotou o marroquino Hicham Arazi por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/4. O torneio, disputado em quadra coberta, divide prêmio de U$ 713 mil.