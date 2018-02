Johansson vence torneio na Rússia O sueco Thomas Johansson, cabeça-de-chave número 2 em São Petersburgo, venceu o alemão Nicolas Kiefer por 6-4 e 6-2 e conquistou o título do torneio. Johansson não teve problemas para derrotar Kielfer, quinto cabeça-de-chave do torneio que dá 833.000 euros em prêmios, graças à profundidade de seus golpes e à eficiência de seus serviços. Este é o primeiro título do ano para Johansson, que no ano passado ganhou o torneio de Estocolmo. Johansson, que reside em Monte Carlo, já venceu São Petersburgo em 1997.