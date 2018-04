Jorge Lacerda lamenta falta de CT após derrota na Davis

O dirigente afirma que a entidade tentará, ainda este ano, a aquisição do centro, preferencialmente na cidade de São Paulo. "Temos de concentrar os esforços no desenvolvimento dos nossos jogadores. Para isso, há a necessidade da criação de um centro de treinamento", diz Lacerda. "Enquanto não tivermos esse espaço, dificilmente conseguiremos sair dessa situação."

Após a derrota em Porto Alegre, o dirigente chegou a cobrar agilidade do Ministério do Esporte no repasse de verbas para o projeto. Lacerda afasta a responsabilidade de seus jogadores pelo fracasso nos duelos contra os equatorianos no Ginásio Gigantinho. E afirma que o País vive uma fase de reformulação.

"Nossa realidade era mascarada pelos talentos individuais de Guga, (Fernando) Meligeni e (Jaime) Oncins. Quando esses caras pararam de jogar nós caímos na realidade", diz Lacerda. "Passamos dois, três anos patinando até voltar a uma situação como essa (permanecer na segunda divisão da Copa Davis)."

No confronto com os equatorianos, o cenário era todo favorável ao time nacional. Mas nem o apoio dos mais de 6 mil torcedores nem a presença de Gustavo Kuerten e de Maria Esther Bueno foram suficientes. Os brasileiros foram inferiores aos irmãos Nicolas e Giovanni Lapentti, que garantiram o placar de 3 a 1. Thomaz Bellucci ainda conseguiu a segunda vitória do Brasil, mas era tarde e o resultado já estava definido.

Em 2010, o Brasil terá pela frente Canadá, República Dominicana ou Uruguai como rival para tentar retornar à repescagem do Grupo Mundial da Davis. A Federação Internacional de Tênis (ITF) anuncia nesta quarta-feira os confrontos do Grupo Mundial e da segunda divisão da Davis de 2010.