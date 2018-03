Jornal denuncia venda ilegal de ingressos em Roland Garros

O jornal francês L'Equipe divulgou em sua edição desta terça-feira um possível esquema de venda de ingressos ao torneio de Roland Garros por parte de ex-tenistas que defenderam a França na Copa Davis, que têm direito a uma cota para assistir de graça ao segundo Grand Slam da temporada. O jornal diz que a Justiça da cidade de Rennes, no noroeste da França, abriu uma investigação sobre o fato. Os envolvidos, cujos nomes não foram revelados, serão interrogados nos próximos dias, durante o torneio em Paris. O L'Equipe não revela os motivos da investigação, mas comentou que os tenistas vendem os ingressos aos quais têm direito para lucrar com as vendas. Enquanto o jornal regional La Province publicou um testemunho anônimo sobre o caso, fontes da Justiça de Rennes disseram que os ex-tenistas serão interrogados, mas que o publicado não influenciará a investigação. A organização de Roland Garros também minimizou a importância do assunto. O diretor-geral da Federação Francesa de Tênis, Jean-François Vilotte, afirmou que a entrega de ingressos a pessoas ligadas aos tenistas é uma prática transparente. Ele explicou ainda que o número de concessões cai anualmente. O tenista francês Fabrice Santoro confirmou que repassa os quatro ingressos à quadra central que recebe por dia, mas não sabe se eles são vendidos a preços superiores aos das bilheterias.