Jovem suíça elimina Wozniacki e encara Radwanska na final em Tóquio

Com a vitória, Bencic segue consolidando sua precoce trajetória no circuito profissional. Pela terceira vez no ano e na carreira, ela garantiu presença em uma final de torneio de nível Premier. Ela venceu as duas finais já disputadas, em Toronto, no Canadá (com direito a um triunfo sobre Serena Williams na semifinal), e em Eastbourne, na Inglaterra.

Na grama inglesa, ela derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska, justamente aquela que será sua rival na final deste domingo. A finalista de Wimbledon em 2012 avançou à decisão ao superar por 6/4 e 6/1 a eslovaca Dominika Cibulkova, que antes havia eliminado a sérvia Ana Ivanovic, atual campeã da competição japonesa.

Para alcançar sua quarta final na temporada, Bencic dominou Wozniacki desde o início. Faturou duas quebras de saque no set inicial e salvou os dois break points que cedeu à rival. Na segunda parcial, chegou a perder o serviço, mas manteve a solidez no fundo de quadra e não deixou a vitória escapar em sets diretos.

"Eu já alcancei um resultado melhor do que imaginava. Então amanhã vou poder curtir bem a final", projetou a jovem suíça, prestes a decisão de Tóquio (na semana passada a capital japonesa recebeu competição de nível International, de menor status no circuito profissional).

GUANGZOU - Ex-líder do ranking da WTA, a sérvia Jelena Jankovic se sagrou campeã do Torneio de Guangzou, na China, neste sábado. Na final, a atual número 25 do mundo venceu com facilidade a checa Denisa Allertova, 77ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/0. Trata-se do segundo título de Jankovic na temporada - o primeiro também foi conquistado em solo chinês, em Nanchang, no início de agosto.

TORNEIO DE SEUL - Outra competição do circuito da WTA realizado nesta semana, o Torneio de Seul teve definidas neste sábado suas finalistas. Principal favorita ao título, a romena Irina-Camelia Begu vai enfrentar no domingo a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich. Na semifinal, Begu superou a belga Alison Van Uytvanck por 6/0 e 6/2, enquanto Sasnovich bateu a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, segunda cabeça de chave, por 3/6, 6/3 e 6/3.