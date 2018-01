Jovem talento será adversário de Guga O jovem talento argentino, José Acasuso, de apenas 18 anos e 172 colocado no ranking mundial, será o adversário de Gustavo Kuerten na final deste domingo da Copa AT&T, em Buenos Aires. O jogo será às 14 horas, horário de Brasília, e o campeão somará 40 pontos para a corrida dos campeões, 200 para o mundial e ainda embolsará um cheque de US$ 84 mil. Acasuso derrotou nas semifinais, o seu compatriota Gaston Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/3 e faz sua melhor campanha em um torneio desta categoria, como ATP Tour. É, sem dúvida, uma semana memorável para este ex-juvenil de talento, que no seu caminho para a final derrotou jogadores como Franco Squillari (Argentina), Albert Portas (Espanha), e Hicham Arazi (Marrocos).