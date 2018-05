Jovens dos EUA são convidados para Aberto da Austrália Duas das principais promessas do tênis norte-americano conquistaram na noite de terça-feira convites para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada de 2010. Coco Vandeweghe e Rya Harrison venceram as seletivas da associação dos EUA, e foram agraciados com uma vaga no torneio.