Juan Carlos Ferrero lidera rankings da ATP Com a vitória no Masters Series de Madri, no domingo, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero unificou os dois rankings da ATP - o da Corrida dos Campeões e o ranking de Entradas. No primeiro, que leva em conta o desempenho dos tenistas apenas na atual temporada, Ferrero chegou aos 826 pontos e tirou a liderança do norte-americano Andy Roddick, que, com 822, caiu para o segundo lugar. O suíço Roger Federer é o terceiro, com 700 pontos. O ranking de entradas - que contabiliza o desempenho nas últimas 52 semanas - repete as três primeiras colocações. Ferrero lidera com 4.195 pontos, seguido de Roddick (4.165) e Federer (3.825). Veja os 10 melhores de cada um dos rankings. Corrida dos Campeões: 1. Juan Carlos Ferrero (ESP) 826 pts 2. Andy Roddick (USA) 822 3. Roger Federer (SUI) 700 4. Andre Agassi (USA) 605 5. Guillermo Coria (ARG) 589 6. Rainer Schuettler (ALE) 569 7. Carlos Moya (ESP) 436 8. David Nalbandián (ARG) 358 9. Mark Philippoussis (AUS) 322 10. Sébastien Grosjean (FRA) 312 Ranking de Entradas: 1. Juan Carlos Ferrero (ESP) 4195 pts 2. Andy Roddick (EUA) 4165 3. Roger Federer (SUI) 3825 4. Andre Agassi (EUA) 3670 5. Guillermo Coria (ARG) 2990 6. Rainer Schuettler (ALE) 2850 7. Carlos Moya (ESP) 2705 8. Lleyton Hewitt (AUS) 2465 9. David Nalbandián (ARG) 2145 10. Sébastien Grosjean (FRA) 1970