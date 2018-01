Juan Carlos Ferrero vence na estréia O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero venceu o seu compatriota Albert Portas por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/4 - na sua partida de estréia no Master Series de Paris, nesta terça-feira. Na próxima rodada, Ferrero vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Fabrice Santoro e o marroquino Hicham Arazi. Em partida válida pela primeira rodada, o francês Julien Boutter venceu o romeno Andrei Pavel por 6/3 e 3/1 (abandono). Já o holandês Sjeng Schalken venceu o italiano Federico Luzzi por 6/4 e 6/2. O croata Ivan Ljubicic venceu o espanhol Carlos Moya por 7/5 e 6/1 e Albert Costa (ESP) venceu o francês Michael Llodra por 7/6 (7-3) 6/1.