Juan Martín Del Potro elimina Rafael Nadal em Montreal

O argentino Juan Martín Del Potro venceu nesta sexta-feira Rafael Nadal, segundo favorito, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/1, e eliminou o espanhol do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Veja também:

Tsonga surpreende e elimina Federer

Del Potro, sexto cabeça-de-chave, foi para Nadal o primeiro teste sério desde sua volta após vários meses de inatividade por lesão.

O argentino enfrentará nas semifinais o norte-americano Andy Roddick, quinto favorito, que venceu nas quartas o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.