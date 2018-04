Juan Martín Del Potro estreia com vitória em Delray Beach

Em jogo encerrado no final da noite de terça-feira, o argentino Juan Martín del Potro manteve a boa fase que vive nesta temporada ao acumular a sua nona vitória em 13 jogos no ano. Desta vez ele estreou no Torneio de Delray Beach com um triunfo sobre o lituano Richard Berankis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Com a vitória, ele avançou à segunda rodada do ATP 250 norte-americano, no qual terá pela frente agora o russo Teymuraz Gabashvili, que na estreia surpreendeu o norte-americano John Isner, quarto cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 1.

Após ficar de fora de quase toda a temporada passada por causa de uma grave lesão no punho, Del Potro despencou no ranking mundial, mas vem em uma grande escalada de recuperação de postos na ATP. Ex-número 4 do mundo, ele ocupava a 298.ª posição no início da semana passada e, ao avançar à semifinal em Memphis, saltou para a 166.ª na última segunda-feira.

Campeão do US Open de 2009, Del Potro também foi neste ano à semifinal do Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, antes de brilhar em Memphis. Antes disso, caiu na segunda rodada do ATP de Sydney e do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.