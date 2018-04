Júlio Silva avança no qualifying do Torneio de Bucareste O brasileiro Júlio Silva começou muito bem a sua participação no qualifying do Torneio de Bucareste. Número 165 do ranking da ATP, ele venceu o romeno Ilie Aurelian Giurgiu, 1135.º colocado, por 2 sets a 0, com um duplo 6/0. O triunfo foi conquistado em apenas 36 minutos.