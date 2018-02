Júlio Silva é campeão em Santiago O tenista brasileiro Júlio Silva conquistou o título da segunda etapa da Copa Petrobras, torneio challenger disputado em Santiago, no Chile. Na final deste domingo, ele derrotou o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Assim, o Brasil soma seu segundo título na Copa Petrobras, já que Marcos Daniel ganhou na semana passada, em Bogotá, na Colômbia. ?Fiquei 1 mês e meio sem jogar, treinando muito a parte física e acho que isso foi fundamental para eu ganhar os jogos aqui?, revelou Júlio Silva, que tem 26 anos e está atualmente em 180º lugar no ranking mundial. Pelo título em Santiago, ele vai receber US$ 7.200 e 60 pontos na lista de entradas da ATP. Disputada em quadras de saibro, a Copa Petrobras tem etapa agora em Montevidéu, no Uruguai, a partir desta segunda-feira. Depois, segue para Aracaju, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina.