Júlio Silva é único brasileiro a avançar em Buenos Aires

O único brasileiro a passar pela estreia encarou o argentino Lionel Noviski. Em apenas 56 minutos, Silva venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. Além da vitória tranquila, o atual número 4 do País também teve sorte ao ver o chileno Nicolas Massú, terceiro cabeça de chave do torneio, abandonar o jogo contra o espanhol Daniel Muñoz-De La Nava, que será o próximo adversário de Silva.

Ferreiro, por sua vez, foi presa fácil para o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, sétimo cabeça em Buenos Aires, perdendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h16 de jogo. João Souza ainda impôs mais dificuldade ao também espanhol Santiago Ventura, quinto favorito do torneio, mas acabou derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, após 2 horas de partida.

QUEDA NA ITÁLIA - O tênis brasileiro também não foi bem no Challenger de Nápoles nesta terça-feira. Thiago Alves, único representante do Brasil no torneio, caiu logo na estreia. No saibro italiano, Alves resistiu pouco mais de uma hora ao romeno Adrian Ungur, perdendo por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.