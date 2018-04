Júlio Silva leva virada no quali e fica fora do US Open

O brasileiro Júlio Silva não resistiu ao francês Josselin Ouanna, número 103 do ranking da ATP, e foi eliminado neste sábado na última rodada do qualifying do US Open. Assim, apenas Thomaz Bellucci conseguiu furar o quali e alcançar a chave principal do quarto Grand Slam da temporada.

Veja também:

Bellucci garante vaga no US Open

Número 195 do ranking, Silva foi derrotado de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 4/6. O brasileiro começou melhor na partida e surpreendeu Ouanna no primeiro set. Porém, na sequência, o francês mostrou força no saque e desequilibrou a partida. Foram 13 aces e um aproveitamento de 84% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Mais cedo, Ricardo Mello também foi derrotado e ficou fora da disputa. Com as quedas de Silva e Mello, o Brasil terá apenas três representantes na chave principal da competição: Thomaz Bellucci, Marcos Daniel e Thiago Alves.