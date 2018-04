Júlio Silva perde na estreia e é eliminado em Bucareste

Monaco, atualmente na 37ª colocação do ranking mundial, teve como ponto forte na partida o número de pontos conquistados no segundo serviço. Ele venceu 71% das bolas que jogou com o segundo saque - o brasileiro ganhou apenas 56%.

Nas oitavas de final, Monaco terá pela frente o espanhol Pere Riba, que saiu do qualifying e surpreendeu o português Frederico Gil com vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/2.

Outro tenista saído da chave qualificatória e que conseguiu avançar foi o espanhol Santiago Ventura. Ele derrubou o russo Igor Andreev, cabeça-de-chave número 4, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.