Júlio Silva vai à final em Aracaju Um ex-pegador de bolas de Jundiaí, Júlio Silva, é a esperança de o Brasil conquistar o primeiro título do circuito da Copa Petrobras, na etapa de Aracaju. Em mais um jogo em que mostrou muita raça e preparo físico, o tenista de 25 anos derrotou neste sábado o espanhol Ruben Ramiro Hidaldo por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Na decisão deste domingo, Júlio Silva vai enfrentar o equatoriano Nicolas Lapentti, de 28 anos, jogador de muito talento e que já esteve entre os 20 primeiros do ranking mundial. Na primeira semifinal deste sábado, Lapentti derrotou o paraguaio Ramon Delgado por 4/6, 6/4 e 6/2. A final será às 11 horas local (12 horas de Brasília), com transmissão pela Rede 21.