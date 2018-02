Júlio Silva vai às semis em Aracaju Única esperança de o Brasil conquistar o título da 5.ª etapa da Copa Petrobras, em Aracaju (SE), Júlio Silva garantiu um lugar nas semifinais do torneio, ao eliminar o cabeça-de-chave número 1 da competição, o espanhol Santiago Ventura por 7/6 (7/4) e 6/1, nesta sexta-feira à noite. Com a vitória, o brasileiro vai enfrentar, neste sábado, outro espanhol, Ruben Ramirez Hidaldo. A etapa de Aracaju da Copa Petrobras contou com 13 brasileiros na chave principal e apenas Júlio Silva avançou na competição. Seu jogo contra Hidalgo será logo depois da primeira semifinal do dia entre o equatoriano Nicolas Lapentti e o paraguaio Ramon Delgado, que está programada para às 11 horas local ( meio dia de Brasília). Nas quartas-de-final, além da vitória de Júlio Silva, Hidalgo superou o argentino Juan Pablo Guzman por 6/2, e 6/3, enquanto Ramon Delgado ganhou de Andreas Dellatorre, da Argentina, por 6/2 e 6/3, e Lapentti nem precisou jogar, pois seu adversário, o argentino Diego Moyano desistiu por causa de uma lesão no braço direito.