Julio Silva vence e avança no Guarujá O tenista paulista Julio Silva garantiu sua vaga nas quartas-de-final do classificatório nacional do Brasil Open, que está sendo disputado no Casa Grande Hotel, no Guarujá. Cabeça-de-chave número 4, Silva derrotou nesta quarta-feira, o catarinense Ricardo Schlachter por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Nas quartas, Julio Silva vai enfrentar o paranaense Alexandre Bonatto, que eliminou o carioca Felipe Lemos por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) 6/2, em quase duas horas de jogo. O vencedor do classificatório garante vaga na chave principal Brasil Open, que começa a ser disputado na Costa do Sauípe, na Bahia, a partir dos dia 22 de fevereiro.