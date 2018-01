Júlio Silva vence e garante vaga no Sauípe O paulista Júlio Silva garantiu nesta segunda-feira o direito de disputar o Brasil Open pela segunda vez consecutiva. Sob o forte calor baiano, ele derrotou o australiano Jordan Kerr por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 6/0, na fase classificatória, e agora aguarda o adversário na chave principal, a ser definido na tarde de hoje. Outros tenistas que garantiram vaga no torneio foram o argentino Gastón Etlis e o colombiano Michael Quintero.