No último sábado, Júlio Silva, 165º do ranking mundial, bateu o romeno Ilie Giurgiu por 2 sets a 0, com um duplo 6/0, em apenas 36 minutos, em sua estreia na fase qualificatória.

O Torneio de Bucareste dá 250 pontos no ranking da ATP ao campeão e é disputado em quadras de saibro. O cabeça de chave número 1 da competição é o romeno Victor Hanescu, 28º do ranking, que vai estrear contra o espanhol Oscar Hernandez.