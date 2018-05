Justiça belga anula suspensões a Wickmayer e Malisse

Wickmayer ocupa atualmente a 16ª colocação no ranking mundial feminino. Por causa da punição, ela ficou fora da lista de inscritas no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que acontece em janeiro. Agora, a tenista aguarda um convite da organização do torneio.

De acordo com as regras da Agência Antidoping Internacional, os atletas precisam estar disponíveis para a realização de testes. A alegação para punir os dois atletas era de que eles não se colocaram à disposição para os exames. Entretanto, como os dois não foram flagrados em exames posteriores, a pena foi revogada.