Justiça mantém diretoria da CBTênis A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve a liminar concedida à Confederação Brasileira de Tênis pelo ministro João Otávio Noronha, que garante a permanência da atual diretoria no cargo. Até que se decida o mérito do conflito de competência das ações contra a CBT, todas as decisões deverão ser tomadas pela 17ª Vara Federal de Brasília. A Federação do Piauí ainda pode entrar com pedido de reconsideração da liminar.