Justine Henin bate Kuznetsova e fatura título em Doha Justine Henin bateu Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, neste sábado, e conquistou o título do Torneio de Doha, no Catar. Cabeça-de-chave número um da competição, a belga superou a russa com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 20 minutos de partida. Mesmo com o título, Henin segue na vice-liderança do ranking da WTA, mas diminuiu a vantagem sobre a russa Maria Sharapova. Esse é o 31.° título da carreira de Henin, que neste ano ainda não havia vencido nenhum torneio. No confronto com Kuznetsova, a belga leva grande vantagem, com 14 vitórias em 15 confrontos. Aliás, a única derrota aconteceu exatamente em Doha, em 2004.