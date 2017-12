Justine Henin cada vez mais líder da WTA A tenista belga Justine Henin Hardenne, campeã do Aberto da Austrália, segue na liderança do ranking mundial da WTA, publicado nesta segunda-feira, com 7.328 pontos. A número 1 do mundo tem mais de 700 pontos de vantagem sobre a sua compatriota Kim Clijsters, vice-campeã do torneio em Melbourne. A principal alteração entre as dez primeiras colocadas ficou por conta da francesa Amelie Mauresmo, que desbancou a norte-americana Serena Williams da terceira posição. Confira as dez primeiras do ranking mundial: 1) Justine Henin-Hardenne (BEL) - 7.328 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 6.603 pontos 3) Amelie Mauresmo (FRA) - 3.611 pontos 4) Serena Williams (USA) - 2.868 pontos 5) Jennifer Capriati (USA) - 2.764 pontos 6) Lindsay Davenport (USA) - 2.687 pontos 7) Anastasia Myskina (RUS) - 2.649 pontos 8) Elena Dementieva (RUS) - 2.373 pontos 9) Ai Sugiyama (JAP) - 2.369 pontos 10) Chanda Rubin (USA) - 2.151 pontos