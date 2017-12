Justine Henin conquista seu quinto título na temporada

A tenista belga Justine Henin venceu neste sábado a francesa Amélie Mauresmo na final do torneio de tênis de Eastbourne, por dois sets a um, com parciais de 7-5, 6-7(4) e 7-6 (2), em uma revanche da final de Wimbledon do ano passado. Foi o quinto torneio conquistado por Henin nesta temporada. A partida durou duas horas e 38 minutos de jogo e Henin conseguiu conquistar o título quebrando o saque de Mauresmo no momento decisivo. As duas tenistas partem As duas partem para Londres, onde disputarão o terceiro Grand Slam da temporada. Há quinze dias, Henin conquistou o torneio de Roland Garros. A final de Eastbourne significou a revanche da final de Wimbledon do ano passado, que teve as mesmas protagonistas, mas resultado diferente. Em 2006, em Londres, Mauresmo vencera por 2-6 6-3 6-4. Antes Henin tinha conseguido a vitória em Dubai, onde derrotou também Mauresmo, Doha (contra Svetlana Kuznetsova), Varsóvia (contra Alona Bodarenko) e Roland Garros (frente a Ana Ivanovic). Em outra final deste sábado, o croata Ivo Karlovic ganhou o torneio de tênis de Nottingham ao vencer o francês Arnaud Clement por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4. O clima também era de revanche, pois na semana passada Arnaud Clement venceu Karlovic nas quartas-de-final do Torneio de Queen´s. Este foi o segundo título do tenista croata como profissional. Na Holanda, a russa Anna Chakvetadze venceu a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1 e conquistou o torneio de tênis de Hertogenbosh, válido pelo circuito WTA. Chakvetadze venceu a competição com parciais de 7-6 (7-2), 3-6 e 6-3 e garantiu seu segundo título de 2007, o quarto de sua carreira. Atualizado às 16h20