Justine Henin deve voltar às quadras, diz imprensa belga

"Justine Henin''s sim", escreveu o La Derniere Heure''s

em sua página na internet, enquanto o Le Soir afirmou: "Henin deve anunciar o seu retorno". A ex-tenista, porém, não fez comentários sobre os rumores a respeito da sua possível volta às quadras em seu site oficial. E a porta-voz de Justine Henin não retornou ligações feitas ao seu telefone para comentar o assunto.

Em maio, Justine afirmou que o tênis a deixou com tantos problemas físicos que o seu retorno ao esporte era impensável. No mês passado, a ex-tenista retomou os treinamentos, mas se recusou a comentar a possibilidade de jogar profissionalmente novamente.

Caso confirme sua volta, Justine, de 27 anos, será a segunda belga de destaque no tênis mundial a desistir de sua aposentadoria neste ano. No início deste mês, Kim Clijsters coroou sua volta às quadras com o título do US Open, o último Grand Slam do ano, com apenas um mês de atividade depois de ficar dois anos e meio afastada do tênis profissional.