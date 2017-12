Justine Henin é campeã do Torneio de Dubai A tenista belga Justine Henin-Hardenne, número 1 do ranking mundial, conquistou neste sábado o título do Torneio de Dubai ao vencer na decisão a russa Svetlana Kutznesova por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-3. Com mais esse título, Henin já soma três na temporada 2004. Ela já havia vencido em Sydney e no Aberto da Austrália.