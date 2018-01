Justine Henin é campeã do US Open A tenista belga Justine Henin venceu o cansaço - ela chegou a ser hidratada durante a madrugada - e sagrou-se campeã do US Open 2003 ao derrotar neste sábado a compatriota Kim Clijsters, número 1 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.