Justine Henin é campeã em Indian Wells A tenista belga Justine Henin-Hardenne confirmou o favoritismo de número 1 do mundo, venceu a norte-americana Lindsay Davenport e conquistou o título de Indian Wells. Ela derrotou neste domingo a adversário por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em 1h22 de jogo. O Masters Series de Indian Wells distribuiu US$ 1, 2 milhão, além de pontos para o ranking da WTA.