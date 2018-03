Justine Henin é eliminada no Torneio de Berlim

Número um do mundo, a tenista belga Justine Henin foi eliminada nesta quinta-feira nas oitavas-de-final do Torneio de Berlim. Ela levou 2 sets a 1 da russa Dinara Safina, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/1. Campeã na Alemanha em 2003, 2004 e 2005, Henin perdeu após 2h30 de duelo. Safina é a número 17 do ranking mundial. Este foi o primeiro torneio de Henin na temporada no saibro (terra batida). Antes da disputa na Alemanha, a belga havia ficado um mês afastada das quadras para descansar. Quem também decepcionou nesta quinta foi a russa Svetlana Kuznetsova, terceira favorita. Ela levou 2 a 1 da ucraniana Alona Bondarenko, com 1/6, 6/2 e 6/2. Em outro duelo, a russa Elena Dementieva, sétima cabeça-de-chave, derrotou a compatriota Vera Dushevina por 2 a 0, com 7/5 e 6/3. Já a bielo-russa Victoria Dushevina bateu a argentina Gisela Dulko por 6/3 e 6/1.