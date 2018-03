Justine Henin elimina Sharapova A belga Justine Henin-Hardenne se classificou para as semifinais do Torneio de Roland Garros, ao derrotar nesta terça-feira a russa Maria Sharapova por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 10, Henin venceu com parciais de 6/4 e 6/2, em partida que teve 1h27 de duração. Com a derrota, Sharapova não conseguirá tomar a liderança do ranking da WTA da norte-americana Lindsay Davenport como planejava. Vencedora em Roland Garros em 2003, Henin vai enfrentar a russa Nadia Petrova nas semifinais. Petrova garantiu sua vaga também nesta terça-feira ao derrotar a servia Ana Ivanovic num duplo 6-2. Com a de hoje, Henin chega à sua 22ª vitória consecutiva, todas no saibro. Desde que reapareceu no circuito depois de sete meses afastada por contusão, Henin venceu os torneios de Charleston, Varsovia e Berlim. Outra que garantiu vaga nas semifinais foi a russa Elena Lijovtseva, que venceu a jovem bulgara Sesil Karantancheva, de apenas 15 anos, por 2 sets a um, parciais de 2-6, 6-4 e 6-4). Lijovtseva enfrenta a vencedora do confronto entre Davenport e a francesa Mary Pierce.