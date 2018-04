Justine Henin está nas oitavas em NY A tenista belga Justine Henin-Hardenne garantiu neste sábado vaga nas oitavas-de-final do US Open ao derrotar a norte-americana Lisa Raymond por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. A atual campeã do Grand Slam - último da temporada - vai enfrentar na próxima fase a russa Nadia Petrova.