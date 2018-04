Justine Henin está prestes a anunciar seu retorno às quadras

A tenista belga Justine Henin, ex-número um do mundo, deverá anunciar nesta terça-feira, sua volta aos torneios oficiais, informam os jornais da Bélgica.

Os jornais Le Soir e La Libre Belgique garantem que Henin, de 27 anos, aproveitará uma entrevista coletiva em um telejornal da rede de televisão RTL para afirmar seu retorno, informação que ainda não foi confirmada, mas também não desmentida por pessoas ligadas à tenista.

Os dois jornais asseguram que Henin, que está fora das quadras desde maio de 2008, voltou a treinar com intensidade. Ela conquistou sete títulos de Grand Slam (quatro Roland Garros, dois US Open e um Aberto da Austrália), assim como a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, e se manteve por mais de cem semanas consecutivas como líder do ranking da WTA.

A eterna rival de Henin, a também belga Kim Clijsters, também decidiu voltar a jogar neste ano, após largar as competições em 2006 para ser mãe. A própria Henin definiu o retorno de Clijsters como espetacular, já que após participar do US Open como convidada, apenas dois meses depois de retomar a carreira, conquistou o título.