Justine Henin ganha com facilidade na estréia em Wimbledon

Embalada pelo título do Torneio de Eastbourne, conquistado no último sábado, a tenista belga Justine Henin estreou com uma vitória tranqüila em Wimbledon, nesta segunda-feira, por 2 sets a 0. Outro destaque desta segunda-feira, no primeiro dia de disputa do Grand Slam realizado em Londres, na Inglaterra, foi a vitória da norte-americana Serena Williams. Número 1 do mundo, Henin conquistou os dois últimos torneios que disputou - Roland Garros e Eastbourne -, somando nesta segunda uma invencibilidade de 12 jogos. Agora, em Wimbledon, ela busca o único título de Grand Slam que ainda lhe falta na carreira. E, mesmo com seu jogo sendo interrompido pela chuva, Henin ganhou com facilidade na estréia. Fez 6/3 e 6/0 na argentina Jorgelina Cravero. Assim, ela irá enfrentar a russa Vera Dushevina na segunda rodada do torneio. Quem também estreou de forma arrasadora foi Serena Williams. Cabeça número 7, a norte-americana bateu a espanhola Lourdes Dominguez Lino por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/0.