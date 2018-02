Justine Henin ganha e pega Jankovic nas semis em Doha Confirmando o favoritismo, a tenista belga Justine Henin garantiu nesta quinta-feira a sua vaga na semifinal do Torneio de Doha, no Catar. A cabeça-de-chave número 1 da competição ganhou da suíça Patty Schnyder por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5. Na disputa por uma vaga na decisão, Henin terá outra dura adversária pela frente. É a sérvia Jelena Jankovic, quarta pré-classificada, que derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por duplo 6/3. Nos confrontos entre as duas semifinalistas pelo circuito da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), a belga ganhou da adversária nas duas ocasiões - no Torneio de Charleston, em 2005, e no US Open, na temporada passada. A outra semifinal do Torneio de Doha, que distribui US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 2,73 milhões) em premiação, também já está definida. Será entre a eslovaca Daniela Hantuchova e a russa Svetlana Kuznetsova. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Kuznetsova avançou ao derrotar a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já Hantuchova surpreendeu a suíça Martina Hingis com uma vitória de virada: 1/6, 6/4 e 6/4. Esse será o sétimo confronto entre Kuznetsova e Hantuchova pelo circuito, com quatro vitórias da russa.