Justine Henin ganha fácil no US Open A tenista belga Justine Henin-Hardenne, número 1 do ranking mundial da WTA e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, avançou nesta terça-feira à segunda rodada do US Open ao vencer a jovem checa Nicole Vaidisova por 6-1 e 6-4. Ela vai enfrentar agora a vencedora do confronto entre a israelense Tzipora Obziler e a indonésia Angelique Widjaja.