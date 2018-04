Justine Henin parabeniza Kim Clijsters por título do US Open

A ex-tenista belga Justine Henin voltou a aparecer na mídia nesta terça-feira, dois dias depois que sua compatriota Kim Clijsters conquistou o bicampeonato do US Open. Henin utilizou seu site para dar os parabéns à amiga, que surpreendeu ao eliminar favoritas e ficar com o título.

Veja também:

Campeã, Clijsters quer mais tempo com a família

Depois do título, Clijsters assume a 19.ª posição

Confira as imagens da decisão

US OPEN - Leia mais sobre o torneio

QUIZ - Responda às perguntas sobre o US Open

INFOGRÁFICO - Saiba tudo sobre o torneio

"O que você fez para conquistar esse resultado é incrível. Meus calorosos parabéns por esta vitória magnífica", disse Henin. Clijsters tornou-se a primeira tenista sem ranking a ser campeã em Flushing Meadows. O US Open foi apenas o terceiro torneio disputado por ela depois de dois anos fora das competições.

A vitória de Clijsters pode encorajar Henin a também retomar a carreira. Nos últimos meses, ela parou de dizer que jamais voltaria às quadras, como costumava falar logo depois de abandonar o esporte enquanto liderava o ranking mundial.

A RTBF, uma das principais redes de TV da Bélgica, divulgou recentemente que Henin havia comprado 14 raquetes, e que ela faria em breve um anúncio sobre sua carreira. Ela continua os treinamentos regularmente. Mas, segundo afirma, apenas para manter a forma e participar de torneios de exibição.