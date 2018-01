Justine Henin perto da liderança mundial A tenista belga Justine Henin-Hardenne, enfim, terá sua chance de superar a sua compatriota Kim Clijsters no ranking mundial da WTA. Neste sábado, ela se classificou à final do torneio de Zurique ao vencer a russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, com duplo 6-4. Já Clijsters sucumbiu diante da sérvia e montenegra Jelena Dokic por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-3 e 6-4. A diferença entre as duas é de apenas 151 pontos na lista. A decisão será na manhã deste domingo.